Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности учебных заведений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности и антитеррористической защиты учебных заведений.

Российский лидер отметил, что инцидент в казанской школе указал на существующие проблемы в этом вопросе.

- Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, — сказал Путин.

Также российский лидер призвал усилить контроль за оборотом оружия в стране, отметив, что решения должны быть жесткими.

- Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими, — заявил президент.