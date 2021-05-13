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Политика13 мая 2021 14:57

Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности учебных заведений

Инцидент в Казани указал на существующие проблемы в этом вопросе, отметил президент России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности учебных заведений

Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности учебных заведений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал разработать единый подход обеспечения безопасности и антитеррористической защиты учебных заведений.

Российский лидер отметил, что инцидент в казанской школе указал на существующие проблемы в этом вопросе.

- Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, — сказал Путин.

Также российский лидер призвал усилить контроль за оборотом оружия в стране, отметив, что решения должны быть жесткими.

- Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими, — заявил президент.