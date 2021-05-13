Мурашко: трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве

Мурашко рассказал, что трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что трое детей, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, прооперированы в Москве. Он подчеркнул, что операции продолжаются.

Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в крайне тяжелом состоянии, также сообщил глава Минздрава.

Президент РФ открыл совещание с членами правительства миной молчания по погибшим 11 мая в гимназии №175 в Казани. Он отметил, что преступление, которое совершил Ильназ Галявиев, варварское.