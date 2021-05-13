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В мире13 мая 2021 15:01

Мурашко: трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве

Двое раненых остаются в тяжёлом состоянии
Анастасия РЫШКОВА
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Мурашко рассказал, что трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве.

Мурашко рассказал, что трое детей, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани, прооперированы в Москве.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что трое детей, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, прооперированы в Москве. Он подчеркнул, что операции продолжаются.

Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в крайне тяжелом состоянии, также сообщил глава Минздрава.

Президент РФ открыл совещание с членами правительства миной молчания по погибшим 11 мая в гимназии №175 в Казани. Он отметил, что преступление, которое совершил Ильназ Галявиев, варварское.

Стрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии