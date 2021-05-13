Власти пообещали помочь с кредитами семей погибших и пострадавших в Казани

Власти обещали помочь с кредитами семей погибших и пострадавших в Казани.
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Президент России Путин Владимир во время совещания с членами правительства поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире " посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе.
Минниханов пообещал президенту, что вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших при стрельбе в Казани, будут решены.
Открывая совещание с членами правительства в четверг президент начал с минуты молчания по погибшим. Он заявил, что преступление, совершенное Ильназом Галявиевым, варварское. Путин призвал правительство разработать план по усилению систем безопасности в общеобразовательных учреждениях страны.
Ранее власти Татарстана заявили, что семьи погибших в школе №175 получат по одному миллиону рублей.
Напомним, что 11 мая житель Казани устроил стрельбу в гимназии №175. Жертвами преступника стали девять человек, семь из которых - дети.