Власти пообещали помочь с кредитами семей погибших и пострадавших в Казани

Власти обещали помочь с кредитами семей погибших и пострадавших в Казани. Фото: REUTERS

Президент России Путин Владимир во время совещания с членами правительства поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову "пошире " посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе.

Минниханов пообещал президенту, что вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших при стрельбе в Казани, будут решены.

Открывая совещание с членами правительства в четверг президент начал с минуты молчания по погибшим. Он заявил, что преступление, совершенное Ильназом Галявиевым, варварское. Путин призвал правительство разработать план по усилению систем безопасности в общеобразовательных учреждениях страны.

Ранее власти Татарстана заявили, что семьи погибших в школе №175 получат по одному миллиону рублей.

Напомним, что 11 мая житель Казани устроил стрельбу в гимназии №175. Жертвами преступника стали девять человек, семь из которых - дети.