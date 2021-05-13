В Липецкой области появился чат-бот для консультаций по социальному контракту

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор отметил, что в 2021 году в регионе уже заключено 1884 социальных контракта между малоимущими гражданами, семьями и центром социальной защиты администрации области. До конца года поддержку по этому соглашению получат пять с половиной тысяч жителей Липецкой области. Государство предоставит липчанам денежную помощь, поддержку продуктами питания и одеждой или в виде социальных льгот.

Узнать, как заключить социальный контракт можно на сайте управления социальной защиты Липецкой области, в сообществах в социальных сетях этой госструктуры, по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, доб. 2.

А теперь получить информацию о соцконтракте можно и в мессенджере «Телеграм». Специальный чат-бот можно найти по адресу @SocContract48bot.

Вступив в диалог с оператором, можно выяснить, что такое социальный контракт, кто его может заключить и на каких условиях. Также можно узнать по каким направлениям оказывается поддержка, и какие для этого требуются документы.

«Соцконтракты востребованы у жителей региона, – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша задача получить хороший результат от этой программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта».