В Госдуме рассказали, каких сайтов коснется закон об открытии филиалов в РФ

В Государственной думе рассказали, каких сайтов точно коснется закон об открытии филиалов в РФ Фото: Анастасия ОСИПОВА

Член комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин рассказал, каких сайтов точно коснется закон об обязательном открытии филиалов в России.

- Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т. д. Например, под требования точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks, — написал Горелкин у себя в Telegram-канале.

Он уточнил, что в такой список попадут сервисы, распространяющие информацию на русском языке и получающие прибыль в России.

Ранее глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что руководство зарубежных сайтов с аудиторией от 0,5 миллиона россиян обяжут открывать филиалы в России. Речь идет о законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний.