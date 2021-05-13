Путин назвал недостаточной поддержку русского языка в странах СНГ

Владимир Путин назвал недостаточным продвижение русского языка в странах СНГ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным продвижение русского языка в странах Содружества Независимых Государств (СНГ).

- Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка, — сказал Путин.

Он поручил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову проработать предложения, чтобы исправить эту ситуацию.

В конце 2020 года на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) Владимир Путин сообщил о важности продвижения русского языка на территории стран содружества. Тогда он заметил, что все участники мероприятия свободно говорят на русском, что облегчает работу и создает "определенную атмосферу". Также Путин отметил, что в России, как в других странах СНГ, работает большое количество трудовых мигрантов, поэтому своевременное освоение русского языка крайне важно.