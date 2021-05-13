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Экономика13 мая 2021 16:12

Липецкие бурёнки дают на пять килограммов молока больше, чем средняя российская корова

Губернатор области Игорь Артамонов отметил, что животноводство, особенно молочное, является важнейшей составляющей агропромышленного комплекса региона
Сергей КУЗНЕЦОВ
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Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

На 12 мая средний надой молока от одной коровы за сутки в Липецкой области составил 23,4 кг. Этот показатель на 0,7 кг больше, чем на аналогичную дату годом ранее. При этом, по данным министерства сельского хозяйства, средний надой молока от одной коровы в сутки в России составляет 18,92 килограмма. Это на 1,04 кг больше, чем в 2020 году

«Липецкие аграрии в очередной раз добились высоких показателей, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – АПК входит в число наиболее инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день».

Лидерами среди регионов по надоям наряду с Липецкой областью стали Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В этих получено более 20 кг молока в расчете на корову.

«В Липецкой области реализованы несколько инвестиционных проектов по развитию животноводства, особенно молочного. За счет оказания государственной поддержки в хозяйствах региона созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения», – прокомментировал глава области Игорь Артамонов успехи молочного животноводства.