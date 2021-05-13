Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 16:25

Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, накопил деньги на оружие и патроны в Counter-Strike

Парень активно играл в "стрелялку" и зарабатывал там деньги
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Парень называл себя "богом"

Парень называл себя "богом"

Галявиев, расстрелявший школу в Казани, накопил денег на оружие и патроны в «стрелялке» Counter-Strike.

Следователи по крупицам восстанавливают страшную картину, которая произошла в казанской гимназии №175. 11 мая вооруженный Ильназ Галявиев открыл огонь по детям и учителям.

По одной из версий, которая стала известна Пятому каналу, ружье Hatsan ESCORT, патроны и компоненты для СБУ парень купил на деньги, заработанные в компьютерной «стрелялке». Следователи узнали, что Галявиев был увлечен стратегией Counter-Strike.

Суть игры в том, чтобы бороться с террористами или спецназом. За кого играть – решает пользователь. Опытные игроки хорошо зарабатывают, перепродавая различные атрибуты для атаки на команды противника. Возможно и Ильназ получал доход за виртуальные операции.

В общей сложности он накопил порядка 50 тысяч рублей. Именно в эту сумму ему обошлось оружие и патроны.

В результате стрельбы в школе Татарстана погибли девять человек. Семь из них — дети.

19-летнего стрелка задержали, когда он пытался покинуть здание. Дома у него нашли компоненты для самодельного взрывного устройства. Молодой человек признался, что научился делать бомбу в интернете.

Свой поступок он объяснил тем, что «почувствовал себя богом».

ЧПСтрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии