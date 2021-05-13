Захарова: Германия вела себя как флагман антироссийских сил в Совете Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона разочарована председательством Германии в Совете Европы. ФРГ вела себя как «флагман антироссийских сил», а не лидер общеевропейской организации, заявила в четверг, 13 мая, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

- Мы разочарованы председательством ФРГ в данной структуре, руками которой была организована эта атака на Россию. На протяжении полугода Германия вела себя там не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил. Берлин ставил блоковые интересы выше уставной цели общеевропейского совета, а именно укрепления единства между его членами, - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Мария Захарова сообщила также, что РФ готова обсуждать с партнерами озабоченности насчет Договора по открытому небу, однако только после заявления американской стороны о возвращении в договор.