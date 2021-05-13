Создатели "Спутника V" изучат эффективность вакцины на образце индийского штамма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики российской вакцины "Спутник V" проверят ее эффективность на полученном образце индийского штамма коронавируса. Ученые планируют предоставить результаты к концу следующей недели.

"Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнем проверять (эффективность "Спутника V" на данном штамме) сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ", - сказал директор центра Александр Гинцбург РИА Новости.

Он и ранее отмечал, что российский препарат может быть эффективен в борьбе с индийским штаммом.

Ранее в Индии был зафиксирован активный рост заражений ковид. На фоне инфекции развился "черный грибок", поражающий слизистые пациентов. В особенности он быстро стал развиваться у тех, кто прошел терапию ИВЛ.

Напомним, что российский препарат для профилактики коронавируса "Спутник V" одобрен и зарегистрирован по ускоренной программе уже в 65 странах мира. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.