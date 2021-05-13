Болгарский журналист заявил о набирающей силу «антироссийской дикости» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активисты из Болгарии, предлагающие избавиться от всего советского, имеют серьезные психические расстройства. В стране нарастает «антироссийская дикость». Об этом в четверг, 13 мая, заявил болгарский журналист Петё Блысков в статье для газеты «Труд».

В качестве примера он привел журналиста Иво Инджева, который призывал снести памятник Советской Армии. Другой сотрудник средств массовой информации из Болгарии Горан Благоев требовал переименовать храм — памятник Александра Невского.

- Активист Мартин Заимов, дед которого был советским шпионом и посмертно получил звание Героя Советского Союза, тоже оказался среди лидеров этой антироссийской банды и предложил снести памятник Советской Армии, - пишет Петё Блысков.

Напомним, что в последнее время в отношениях Москвы и Софии нарастает напряженность. Накануне София объявила персоной нон грата помощника военного атташе России, чуть позже МИД Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата. Российское посольство пообещало ответ Москвы на подобные действия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «шизофреничной» позицию Чехии и Болгарии в дипломатическом скандале с Россией.