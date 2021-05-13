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Общество13 мая 2021 16:50

Захарова призвала россиян взвешивать риски при выезде за рубеж

Страны, смягчающие ограничения, могут резко передумать, отметила официальный представитель МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова призвала россиян взвешивать риски при выезде за рубеж

Мария Захарова призвала россиян взвешивать риски при выезде за рубеж

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж.

- Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться, — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что страны, которые смягчают коронавирусные ограничения и пускают туристов, могут резко поменять свои планы, поэтому нужно действительно взвешивать все риски.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что открытие новых стран для авиасообщения с Россией - это дело ближайшего будущего. Голикова сообщила, что многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение. Москва анализирует ситуацию.