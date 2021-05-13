Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах в разговоре с Гутерришем Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел разговор по видеоконференцсвязи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. В ходе разговора в четверг, 13 мая, глава государства высказался за повышение роли ООН в международных делах. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного сотрудничества с ООН в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Российский лидер и генсек организации договорились активизировать усилия по содействию возвращению беженцев и восстановление экономики Сирии, а также призвали к прекращению насильственных действий со стороны Израиля и Палестины и высказали поддержку принципу двух стран.

- Президент РФ и Антониу Гутерриш обсудили вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане. Внимание уделили и совместным шагам в сфере экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата, - говорится в сообщении Кремля.

В ходе разговора затрагивалась и тема подготовки к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО.