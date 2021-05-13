Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" продана почти в три раза дороже ожидаемого

Картина Бэнкси "Любовь в воздухе" продана за $12,9 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картина уличного художника Бэнкси «Любовь в воздухе» продана на торгах Sotheby's почти в три раза дороже ожидаемой цены - за $12,9 млн.

При этом, впервые в истории аукциона в рамках партнерства между Sotheby's и Coinbase Commerce к оплате принимались биткоины и Ethereum. Работа уличного художника стала первым произведением искусства, которую продали за криптовалюту в аукционном доме.

Торги продлились 14 минут. За картину торговались четыре покупателя.

«Любовь в воздухе» Бэнкси создал в 2005 году. Она нарисована масляной и аэрозольной красками.

На полотне изображен черно-белый молодой человек в маске и перевернутой бейсболке, собирающийся кинуть в воздух букет ярких цветов вместо «коктейля Молотова».

Ранее еще одна картина художника ушла с молотка по рекордной цене. Полотно под названием названием "Game changer" ушло с аукциона Christie's за $23 млн.