Клиенты банка «Открытие» смогут заранее выбрать курс для обмена валюты

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Банк «Открытие» одним из первых в России предложил своим клиентам новый сервис, разработанный командой казначейства совместно с Digital, - «Заявка на обмен валюты». Теперь клиентам банка не придется следить за курсами мировых валют, чтобы поймать самые выгодные цены. Достаточно оставить в сервисе заявку на покупку или продажу, указав желаемый курс. И, как только котировки достигнут отмеченного уровня, банк автоматически выполнит операцию. Что немаловажно, обмен через новый сервис проводится без дополнительных комиссий.

Для исполнения заявки достаточно двух условий. Во-первых, курс валюты должен дойти до указанной клиентом в заявке цены. И во-вторых, на счете клиента должно быть достаточно средств для списания, чтобы осуществить покупку (или продажу) валюты. Сразу после исполнения заявки владелец счета получает SMS-ку или push-уведомление.

Создать заявку можно по рабочим дням с 00:45 до 23:45. Весь день, до самого закрытия валютных рынков, она будет ждать исполнения. Если до 23:45 установленный клиентом курс так и не будет достигнут, заявка аннулируется. Попытать счастья вновь и разместить очередную заявку можно уже на следующий день. Также можно выставить несколько заявок в течение одного дня.

- Раньше выставить заявку на обмен валюты по определенному курсу можно было только через биржу, для чего требовалось открывать брокерский счет, - рассказала заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие» Алия Зубкова. - С «Открытием» теперь достаточно лишь доступа к мобильному приложению или интернет-банку. Мы рады, что одними из первых на рынке предложили своим клиентам сервис, благодаря которому они могут сэкономить на покупке или заработать на продаже валюты без совершения дополнительных операций. Мы уверены, что клиенты по достоинству оценят удобство новой услуги и она будет пользоваться большим спросом.

Воспользоваться «Заявкой на обмен валюты» можно уже сейчас — сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на Android. Чуть позже он появится и в мобильном банке для iOS-устройств.