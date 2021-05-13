МИД РФ: односторонних уступок от России по ДОН ждать не стоит

В МИД РФ заявили, что односторонних уступок от России по ДОН ждать не стоит Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не следует ждать односторонних уступок России по Договору по открытому небу (ДОН).

Захарова подчеркнула, что практическое обсуждение по этой теме станет возможным только после недвусмысленного заявления Соединенных Штатов Америки о решении вернуться в договор.

- Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены в ближайшее время, — заявила официальный представитель МИД.

11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.