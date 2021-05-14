Академик Российской академии художеств Сергей Ладошин научит рисовать липецких сирот и ребят с ограниченными возможностями

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов также рассказал, что в проекте примут участие шестьдесят юных липчан из разных городов региона. Для детей это станет эффективной практикой социализации.

На первом занятии Сергей Ладошин рассказал детям об изобразительном искусстве и великих художниках, а также продемонстрировал ребятам собственную методику работы. Эта уникальная технология называется живописью эмоционального танца.

Художник уделил внимание всем маленьким участникам мастер-класса. Каждый начинающий мастер кисти смог выразить на холсте свои переживаниях и мечты.

«Дети – самые гениальные творцы. У них естественное чувство свободы и красоты. Я предлагал ребятам «станцевать» на картине, выразить себя. Многому научился у них как художник и человек», – поделился эмоциям Сергей Ладошин.

В Липецкой области благотворительный проект «Дети солнца» организован региональным управлением образования и науки, ПАО Сбербанк и Российским фондом мира. До конца этого месяца мастер-классы пройдут в пяти коррекционных учебных заведениях.

«И детям, и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким, людям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».

Аналогичный проект уже был реализован в Орловской области. Самые талантливые произведения юных художников продали на благотворительном аукционе, а вырученные деньги направили на развитие материально-технической базы детских домов, в которых живут ребята. В этом году мастер-классы пройдут в семи регионах.