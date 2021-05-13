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Политика13 мая 2021 19:39

Захарова назвала ложью заявления Госдепа о нарушении прав представителей американских СМИ в РФ

Она подчеркнула, что американские журналисты должны лишь соблюдать российское законодательство
Анастасия РЫШКОВА
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Захарова назвала ложью заявления Госдепа о нарушении прав представителей американских СМИ в РФ.

Захарова назвала ложью заявления Госдепа о нарушении прав представителей американских СМИ в РФ.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Госдепартамента США о том, что в РФ якобы нарушаются права американских журналистов ложью.

"Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера "Радио Свобода" - это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами, корреспондентами, журналистами", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова подчеркнула, что американские журналисты должны лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов. Она напомнила, что представители СМИ должны правильно маркировать публикуемые материалы. Захарова подчеркнула, что в этих требованиях нет сложности и они легко выполнимы.

Ранее ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) составлено 466 протоколов об административном правонарушении.