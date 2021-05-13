Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

- Нет, не следим. Узнали из СМИ, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за этой темой и владеют ли информацией о включении Владимира Путина в список номинантов на премию.

Ранее Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом рассказал выдвинувший его кандидатуру писатель Сергей Комков. Он сообщил, что получил письмо о включении кандидата. По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек. Академик напомнил, что президента России Владимира Путина ранее включали в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года.