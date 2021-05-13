В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при снижении показателя антител Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью сайту kp.ru рассказала, что делать при снижении показателя антител к коронавирусной инфекции.

Одна из читательниц «КП» рассказала, что прошла вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V»: женщине ввели обе дозы вакцины в январе и феврале текущего года. Через три недели после прививки показатель уровня антител у нее был равен 2, но через месяц он снизился до отметки в 0,95.

- Антитела действительно снизились почти до границы нормы, но это еще не означает, что вы потеряли защиту от вируса. В случае попадания возбудителя коронавируса в организм может оперативно сработать клеточный иммунитет, который и запустит выработку антител, - объяснила доктор медицинских наук.

Наталья Пшеничная посоветовала через шесть месяцев после завершения полной вакцинации обратиться к медикам для решения вопроса о необходимости дальнейшей ревакцинации. Перед врачом следует пройти тест, чтобы еще раз проверить уровень антител к коронавирусу.

Как писал сайт kp.ru, в апреле Роспотребнадзор сообщил о создании и регистрации в России первой иммуноферментной тест-системы для количественного определения антител к COVID-19.

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