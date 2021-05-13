Мальдивы зарегистрировали "Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мальдивская республика зарегистрировала российский препарат для профилактики коронавируса "Спутник V".

Островное государство стало 65-й по счёту страной, одобрившей для использования на своей территории российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - сказано в сообщении на сайте РФПИ.

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Мальдивы входят в число наиболее популярных туристических направлений. Вакцинация "Спутника V" позволит сохранить экономическую активность в стране и избежать серьезных ковидных ограничений в будущем.

Напомним, что вакцина "Спутник V" создана российскими учеными центра имени Гамалеи летом прошлого года. Препарат стал первым в борьбе с коронавирусной инфекцией. Эффективность вакцины составила 97,6%. Результаты третьей фазы клинических исследований были опубликованы в научном журнале Lancet.