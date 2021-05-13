Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 мая 2021 17:51

Командующий Северным флотом заявил о росте активности сил НАТО в Арктике

США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев

Фото: Александр КОЦ

Страны НАТО проводят регулярные походы боевых надводных кораблей в Арктике, чего не было со времен Второй мировой войны. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил командующий российским Северным флотом адмирал Александр Моисеев во время брифинга на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Адмирал отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике, поэтому активно размещают там свои средства разведки и наблюдения. Норвегию американская сторона также использует для передового присутствия своих войск и развития инфраструктуры двойного назначения.

- Власти Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся добрососедские отношения с российской стороной и способность к конструктивному диалогу по поводу проблем в регионе, под давлением почти содействуют расширению военного присутствия государств НАТО в Арктике, и, следовательно, увеличению конфликтного потенциала в данном регионе, - подчеркнул Александр Моисеев.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу сообщил об увеличение военной активности, а также о провокационной деятельности со стороны США и НАТО в воздушном пространстве и водах Черного моря.