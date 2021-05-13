В Москве предложили упростить прием подростков на работу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила упростить прием на работу несовершеннолетних россиян. Она сообщила, что в бизнес-сообществе есть запрос на упрощение законодательства России относительно сферы труда и охраны.

- Бизнесу должно быть выгодно брать на работу несовершеннолетних... Предложения, которые высказывают бизнес-сообщества, вошли в итоговый доклад для мэра Москвы, и уже мы их обсудили с предпринимательским сообществом столицы, — рассказала Минеева.

По ее словам, бизнес также предлагает увеличить продолжительность трудового времени для подростков, а также по согласию с самими детьми и их родителями допускать несовершеннолетних к работе в ночное время, выходные и праздничные дни. Также предложено признавать ребенка дееспособным до 18 лет, если он занимается предпринимательской деятельностью.

По мнению Минеевой, реализация таких инициатив способствует развитию и эффективности семейного бизнеса.

Ранее kp.ru посоветовал, на какую работу устроиться подростку на время летних каникул. Также были перечислены места и сайты для поиска такой работы.