МИД Чехии: Москва и Прага в "нижшей точке" отношений со времен "Бархатной революции"

Чехия не стремится к эскалации напряженности с Россией, заявил Якуб Кулганек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек во время видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом, выразил мнение, что отношения между Москвой и Прагой в настоящий момент достигли наиболее низкой точки с 1989 года.

"Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времен "бархатной революции". Отношения между нашими странами были напряженными с той поры, но не так, как <...> в настоящий момент", - цитирует министра ТАСС.

При этом Кулганек заявил, что Прага не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако чешская столица могла бы "решительно отреагировать" на ситуацию с инцидентом во Врбетице.

"Мы не намереваемся обострять напряженность с Россией, однако правительство Чехии должно было твердо и решительно ответить", - заявил министр.

Напомним, что Прага обвинила РФ в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году. В свою очередь в российском МИДе отметили, что заявления западных коллег по этому поводу абсурдны и безосновательны.

Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы. В свою очередь Москва объявила персонами нон грата 20 представителей чешского дипведомства.