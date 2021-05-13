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В мире13 мая 2021 18:28

Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн выкупа

Руководство выплатило злоумышленникам требуемую сумму еще 7 мая
Анастасия РЫШКОВА
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Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн выкупа.

Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн выкупа.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Colonial Pipeline, которая ранее подверглась кибератаке, выплатила хакерам около пяти миллионов долларов, чтобы вновь получить доступ к своим данным, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, руководство выплатило злоумышленникам требуемую сумму еще 7 мая 2021, спустя несколько часов после взлома. Хакеры после получения средств передали Colonial Pipeline ключ для расшифровки данных.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что на их системы совершена кибератака вируса-вымогателя. Все системы компании были временно заблокированы до момента получения нужной суммы. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявляла, что Colonial Pipeline выкуп злоумышленникам платить не собирается.