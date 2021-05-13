СК выявил клинику в Москве, выдававшую поддельные справки для владения оружием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российской столице следователи разоблачили медицинскую клинику без лицензии, которая выдавала поддельные справки для получения разрешения на владение оружием и вождение. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила в ходе беседы с журналистами официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Следствие установило, что с ноября прошлого года сотрудники клиники в Зеленограде оказывали платные медицинские услуги жителям столицы под вывеской медклиники ООО «Доктор с Вами». При этом соответствующей лицензии у организации не было.

- В клинике выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний или ограничений в управлении автомобилям, а также к владению оружием. Сотрудники учреждения вносили ложные данные о прохождении обследований у нарколога и психиатра. В результате этих преступных действий они извлекли доход в 2,9 миллиона рублей, - сообщила Юлия Иванова.

СК уже завел уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве. В учреждении провели обыски и изъяли документацию.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин поручил ввести ответственность для тех, кто продает лицензии на оружие, даже если человек не прошел необходимые для этого осмотры.