Сенатор Людмила Нарусова предложила ужесточить выдачу разрешений на оружие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Людмила Нарусова предложила ужесточить выдачу разрешений на владение оружием, а также ввести охрану в школах России после трагедии в казанской гимназии, где при стрельбе погибли девять человек. Об этом член Совета Федерации РФ сказала в четверг, 13 мая, в эфире Радио «Комсомольская правда».

Политик напомнила, что 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе, получил оружие законным способом и дале прошел психиатра.

- 27 апреля ему психиатр дал заключение, что он может купить оружие, а 29-ого числа дали справку. Может быть, надо сделать эту процедуру не на десять минут? Кроме того, у него было заболевание мозга, психиатр не имеет доступа к базе данных? Или это результат формального отношения?, - отметила Людмила Нарусова.

Сенатор подчеркнула, что вокруг этой трагедии есть много людей, которые должны нести ответственность за случившееся, в том числе психиатр, выдавший справку, и директор школы, у которой не оказалось должной охраны.

- Дело в круге лиц, которые должны отвечать. Надо смотреть в корень, должна быть охрана школы, - добавила член Совфеда.

Как писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что необходимо усилить контроль над оборотом оружия.