Роспотребнадзор ответил, что делать при аллергии на прививку от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная ответила на часто задаваемые читателями kp.ru вопросы.

Специалист рассказала о том, что делать, если на вакцину от коронавируса выявлена аллергия.

- Конечно, если возникла сильная аллергическая реакция на введение первой дозы вакцины, это значит, что данный препарат вам не подходит. В таком случае действительно нужно рассмотреть вопрос о прохождении полного курса вакцинации с применением прививки другого типа. Это может быть «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», - сказала Пшеничная.

Она подчеркнула, что после аллергической реакции не желательно колоть еще одну вакцину три месяца.

- Выбор прививки, а также конкретный срок повторного начала курса вакцинации находится в компетенции врача, который вас наблюдает, - рассказала специалист.

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