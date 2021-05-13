Прорыв блокады и звуки Дороги жизни: Ленинградская область в «Ночь музеев» представит более ста мероприятий

Музеи Ленинградской области к «Ночи музеев» подготовили более ста мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Более ста мероприятий приготовили музеи Ленинградской области для «Ночи музеев», которая пройдет 15 мая. Гостей и жителей региона ждут театрализованные представления, квесты, концерты и «звучащие» экспонаты.

Особое внимание в программе «Ночи музеев» отведено Дню Победы. Военные музеи Ленинградской области по-новому расскажут о сражениях Великой Отечественной, погрузив посетителей в мир звуков. Музейно-мемориальный комплекс «Прорыв блокады Ленинграда» подготовил представление: небольшие сюжетные сцены проведут зрителей от последнего мирного вечера 1941 года до победного Мая 1945-го. А на панораме «Прорыв» в режиме воссозданной реальности участники услышат грохот боя и звуки передовой Ленинградского фронта, освобождавшего окруженный блокадой город.

В Музее «Кобона: Дорога жизни» посетители прослушают программу «Звуки Ладожской Дороги Жизни». Аудиоспектакль, составленный по воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда, поможет представить себя на месте людей, переживших эвакуацию. Экспозиция музея покажет знаковые для блокадного города предметы: 125 блокадных граммов, продуктовые блокадные карточки, котелок, узелки эвакуируемых.

Музей «А.В. Суворов в Новой Ладоге» приготовил особую программу, которая понравится и взрослым, и детям. Строевой интерактив «Тяжело в учении – легко в походе» превратит участников в бравых солдат: суворовские экзерциции пройдут с макетами ружей под звуки барабана. Гостей музея научат правильно маршировать и познакомятся с различными видами построений.

Ленинградская область богата пушкинскими местами, и одно из них - музей-усадьба «Суйда», имение прадеда поэта Абрама Петровича Ганнибала. Оно расположено в Гатчинском районе. В «Ночь музеев» здесь пройдет интерактивная игра «Звуки старинной мызы Суйда». Гости музея узнают, чем была наполнена жизнь бывшего владельца мызы Ганнибала, когда любимец Петра I жил «мирным философом в деревне».

Специальные программы также подготовили музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске, Музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей, Лодейнопольский историко-краеведческий музей, Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине, музей «Домик няни А.С. Пушкина», музей «Дом станционного смотрителя» и другие.