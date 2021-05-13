Ректор РХТУ Мажуга: Прививать интерес детей к науке следует с раннего возраста

Для научного прорыва России необходимо как можно раньше начинать готовить профессиональные кадры, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Развивать интерес к науке следует еще в раннем детстве. В этом поможет профориентация, начинать которую необходимо еще в младшей школе.

- Нужно заниматься ранней профориентацией. Например, привести его в лабораторию. И неважно, будет это химическая, физическая, биологическая или другая лаборатория. Ребенку необходимо показать, что такое наука, показывать эксперименты. Так они смогут прочувствовать дисциплины, - отметил Александр Мажуга.

В качестве примера ректор РХТУ привел программу, в которой участвует университет, поддерживая школы небольших населенных пунктов. В рамках этой программы по всей России открываются классы, в которых школьники могут проводить сложные научны эксперименты. Университет помогает им в этом оборудованием, необходимыми реактивами и образовательными программами.

- Наша задача - сделать так, чтобы заинтересовать их определенными предметами. Самые приятные ощущения были, когда мы отправили в одну из школ наборы реактивов. Представляете, в школу, где ничего нет, привозят реактивы, дидактические материалы для проведения первых опытов и прочее. Понимаете, какой восторг был у этих ребят? - рассказал ректор РХТУ.

Александр Мажуга подчеркивает: сегодня в Москве для развития программ профориентации есть все необходимые условия. Школы плотно работают с университетами и другими высшими учебными заведениями. Большое внимание развивающим программам уделяет Департамент образования и науки Москвы. Благодаря специальным образовательным проектам и дополнительному финансированию дети имеют возможность выбирать для себя инженерные, академические или медицинские классы.

- Там ориентир именно на раннюю профориентацию, на то, чтобы уже с начальной школы показывать детям разные профессии, чтобы ребенок пробовал себя в них, - подчеркнул ученый.