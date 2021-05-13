Нарусова отреагировала на призывы запретить освещать в СМИ стрельбу в школах

Нарусова отреагировала на призывы запретить освещать стрельбу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Людмила Нарусова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала о своем отношении к предложениям не освещать инциденты со стрельбой в школах.

- Ну это что, я очень хорошо помню, я пережила Чернобыль, и я помню как не давали информацию, чтобы все было хорошо. Легче всего запретить, - сказала сенатор.

Ранее с предложением не освещать такие страшные события, как стрельба в казанской школе, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что это может подтолкнуть и других подобных Галявиеву людей совершать преступления в отношении детей. Лидер ЛДПР призвал СМИ перестать смаковать эту историю.

Напомним, что 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу из пятизарядного гладкоствольного ружья в родной школе №175 в Казани. От рук злоумышленника погибли девять человек. Всего пострадали 32 человека. О своих замыслах молодой человек сообщил в своем Телеграм. Мессенджер заблокировал через некоторое время канал жителя Казани после публикации сообщения.

По решению суда Казани, Галявиев взят под арест на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.