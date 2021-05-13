В Дании сожгут трупы убитых осенью из-за коронавируса норок

В Дании сожгут трупы убитых осенью норок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксгумация норок, забитых из-за инфицирования коронавирусом, началась в четверг, 13 мая в Дании. Пробные работы планируется вести до субботы, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

По данным агентства, тела животных находятся в защищенных от протекания контейнерах. Их направят на кремацию. Всего будет сожжено животных общей массой 13,3 тонн.

По данным портала BBC News, норок ранее закопали без упаковки.

Ранее представители защиты окружающей среды подняли вопрос о том, что захоронения норок, зараженных коронавирусом, могут отрицательно сказаться на верхних водах в Карупе и Холстебру. Они назвали решение захоронить более 17 миллионов тушек животных поспешным.

Напомним, что правительство Дании приняло 4 ноября 2020 года решение об уничтожении на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим штаммом коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространялся на норковых фермах в королевстве. Сильно пострадала датская меховая индустрия, считающиеся самой крупной в ЕС.