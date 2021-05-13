Россия сыграла с Финляндией. Фото: REUTERS

В Праге на последнем этапе Евротура сборная России проиграла сегодня, 13 мая 2021 года, матч "Чешских игр" команде Финляндии встречу со счетом 1:4. Накануне наши выиграли в первой встрече чешского этапа Евротура у Швеции со счетом 6:4. А сегодня же - поражение от финнов 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

У россиян единственная шайба - на счету Максима Шалунова (45 минута). У Финляндии отличились Аксель Ринделл (5), Йере Карьялайнен (51, 60) и Теему Турунен (51).

Для российской команды это поражение стало первым за 10 игр в Евротуре этого сезона. Это был рекорд для нашей команды. Ранее высшее достижение в этом турнире было у наших - мы без поражений прошли путь с 10 февраля 2008 по 5 февраля 2009 года. Не проиграв ни разу в девяти играх Евротура.

Послезавтра, 15 мая, россияне проведут последний матч чешского этапа Евротура против Чехии. Финляндия в этот день проведет матч с Швецией. После чего настанет время финальной подготовки к чемпионату мира по хоккею 2021. Он пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.