Осужденного за госизмену бывшего сотрудника ФСБ Докучаева отпустили по УДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российской столице Лефортовский суд удовлетворил просьбу правозащитника экс- оперуполномоченного Центра информационной безопасности российской ФСБ Дмитрия Докучаева об освобождении условно-досрочно. Ранее бывшего сотрудника ФСБ осудили на шесть лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Суд прошел в четверг, 13 мая, но его решение пока не вступило в силу.

- Ходатайство адвоката рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу, - цитирует агентство ТАСС пресс-службу суда.

Ходатайство об освобождении условно-досрочно Дмитрия Докучаева рассмотрели сегодня со второго раза. В начале марта текущего года осужденному было отказано в принятии документа.

В 2019 году Московский окружной военный суд признал бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Дмитрия Докучаева виновным по статье 275 Уголовного кодекса России (госизмена) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Осужденного также лишили звания майора. Во время предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.