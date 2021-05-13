Сына миллионера Калиберды приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наро-Фоминский суд в Подмосковье приговорил сына российского предпринимателя и миллионера Сергея Калиберды Виталия к восьми годам и трем месяцам лишения свободы за смертельное ДТП. В прошлом году подсудимый насмерть сбил двух переходивших дорогу по «зебре» пешеходов. Об этом в четверг, 13 мая, говорится на официальном сайте прокуратуры Московской области.

- Суд назначил Калиберде наказание в виде восьми лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два с половиной года, - говорится в сообщении.

Виталий Калиберда признан виновным по части шесть статьи 264 Уголовного кодекса России за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ноябре прошлого года он, находясь за рулем автомобиля Cadillac Escalade в Наро-Фоминске, нарушил правила дорожного движения и сбил молодую пару, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии 22-летний местный житель и его 19-летняя девушка погибли на месте. Во время ДТП преступник находился в состоянии опьянения.