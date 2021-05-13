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Экономика13 мая 2021 19:50

Правительство России не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

Сроки действия соглашений истекают 1 июня и 1 октября 2021 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство России не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

Правительство России не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство не планирует продлевать соглашения с бизнесом по поводу стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Сроки действия данных соглашений истекают 1 июня текущего года, сообщил в четверг, 13 мая, глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе беседы с журналистами.

- Нет, на сегодняшний день нет планов продлить данные соглашения, - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в декабре минувшего года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые должны были действовать до апреля 2021 года. В соответствии с этими договоренностями, отпускные цены на заводах на сахар не должны превышать 36 рублей, на масло подсолнечное - 95 рублей

В марте кабмин решил продлить соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября.