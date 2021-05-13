Байден планирует обсудить с Путиным борьбу с киберпреступностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден на брифинге в четверг, 13 мая, заявил, что собирается обсудить с российским лидеров Владимиром Путиным борьбу с киберпреступностью.

Он подчеркнул, что США стремятся к международным стандартам по борьбе с хакерами. При этом Байден сообщил, что пострадавший от хакеров трубопровод Colonial уже выходит на полный потенциал работы после кибератаки.

- Мы твердо уверены, что российское правительство не стоит за атакой. Но за ней стоит криминал, который есть в России. Поэтому мы связались с российскими властями для консультаций, - сказал президент США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн выкупа за коды, для восстановления работы своих систем.

В начале мая компания Colonial Pipeline заявила, что на их системы совершена кибератака вируса-вымогателя. В результате была приостановлена работа всего предприятия.