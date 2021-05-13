Доля иностранных инвестиций в российские ценные бумаги снизилась в апреле до 18,8% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта, опустившись до отметки в 18,8 процента. При этом объем их вложений уменьшился на 130 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 13 мая, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России.

По абсолютной величине вложений нерезидентов участие иностранных инвесторов на рынке российских ценных бумаг по-прежнему остается на высоких уровнях. На конец апреля данный показатель составил более 2,7 триллиона рублей.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ в минувшем месяце были системно значимые банки, доля которых составила 79,9 процента от общего объема размещений. Доля нерезидентов снизилась до 9,1 процента в марте, а их объем покупок упал до 44,4 миллиарда рублей.

Общая доля нерезидентов в ОФЗ-ПД на конец апреля текущего года составила 29 процентов, а объем их вложений в эти бумаги снизился на 127 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по словам глава ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам только при инвестициях в российские ценные бумаги.