Глава офиса Зеленского предложил срочно провести встречу «нормандской четверки» Фото: REUTERS

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил срочно провести встречу советников в «нормандском формате». Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба украинского лидера, ссылаясь на встречу Андрея Ермака с послами стран G7, Швеции и ЕС.

- Я направил письмо коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться в очном формате с участием политических советников и глав МИД четырех государств, - заявил он.

Глава офиса Зеленского также предложил странам G7 обратиться к российской стороне с призывом поддержать проведение саммита «нормандской четверки». Андрей Ермак заявил, что, по мнению украинской стороны, проведение такого саммита стало бы «толчком для процесса мирного урегулирования».

Он также предложил приобщить к деятельности «нормандского формата» политических, военных и юридических экспертов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «нормандскому» может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных государств.