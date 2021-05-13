Глава офиса Зеленского предложил срочно провести встречу «нормандской четверки»
Фото: REUTERS
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил срочно провести встречу советников в «нормандском формате». Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба украинского лидера, ссылаясь на встречу Андрея Ермака с послами стран G7, Швеции и ЕС.
- Я направил письмо коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться в очном формате с участием политических советников и глав МИД четырех государств, - заявил он.
Глава офиса Зеленского также предложил странам G7 обратиться к российской стороне с призывом поддержать проведение саммита «нормандской четверки». Андрей Ермак заявил, что, по мнению украинской стороны, проведение такого саммита стало бы «толчком для процесса мирного урегулирования».
Он также предложил приобщить к деятельности «нормандского формата» политических, военных и юридических экспертов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «нормандскому» может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных государств.