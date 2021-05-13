Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в Шереметьево

В Шереметьево задержали бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шереметьево задержали бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина по подозрению в даче взятки, сообщил глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн в четверг, 13 мая, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что младший сын бывшего губернатора Самарской области Алексей Меркушкин был задержан сегодня в столичном аэропорту при попытке улететь в Минск.

- Мои источники подтверждают, что Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск. Задержание провели сотрудники министерства внутренних дел по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения Центробанка по Мордовии Александру Тренькину, - сообщил депутат.

По его информации, в настоящее время Алексея Меркушкина везут в Мордовию. Там ему планируют предъявить обвинение по статье 291 Уголовного кодекса России о даче взятки.

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