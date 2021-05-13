Ректор вуза назвал способы сэкономить на оплате обучения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ректор МФЮА Алексей Забелин дал совет, как можно сэкономить на оплате обучения детей.

Первый способ – это обратиться в налоговую для получения налогового вычета. Выплата составит 13% от потраченной суммы.

Данная практика распространяется не только на вузы, но и на другие образовательные учреждения, в том числе школы и детские сады.

Имеются и другие способы сэкономить, но, чтобы их реализовать, придется позаботиться еще во время учебы ребенка в школе. Чем лучше у абитуриента знания, тем выше шансы поступить на бюджет.

К тому же, в вузах отличники могут претендовать на скидки при оплате обучения или вовсе перевестись на бюджет, но при наличии свободных мест.

- Хорошо сданное ЕГЭ, хорошее портфолио, участие в конкурсах и олимпиадах позволяют абитуриенту поступить на бюджет, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Третий способ – поступить учиться по целевому набору. В таком случае обучение оплатит будущий работодатель.

- А после окончания вуза студент должен работать на предприятии год-два, в зависимости от договоренностей. При этом студенты все время проходят практику на этих предприятиях и уже дальше идут туда готовыми специалистами, - заключил доктор экономических наук.