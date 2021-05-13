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В мире13 мая 2021 22:19

Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа выросло до 100

Более 600 палестинцев пострадали
Ксения АНУФРИЕВА
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Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа выросло до 100

Число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа выросло до 100

Фото: REUTERS

Число погибших от израильских авиационных ударов по сектору Газа палестинцев превысило 100 человек. Еще более 600 местных жителей пострадали. Об этом в четверг, 13 мая, сообщило министерство здравоохранения анклава.

Отмечается, что среди погибших есть 27 детей и 11 женщин. Кроме того, по информации властей сектора, более 500 жилых домов в результате ударов со стороны Израиля были разрушены, еще 2,5 тысячи жилищ нанесен значительный ущерб.

- Были полностью разрушены четыре жилых многоэтажных здания, 58 правительственных офисов, несколько школ, клиник, а также дорожные сети и инфраструктура в нескольких районах, - говорится в сообщении местного министерства общественных работ и жилищного строительства, которое цитирует издание Samaa News.

Напомним, сегодня днем представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что изральские военные начали разработку вариантов проведения наземной фазы кампании в секторе Газа.