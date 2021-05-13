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Политика13 мая 2021 23:29

В Пентагоне не стали комментировать инцидент с военной колонной США в Сирии

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие остановили и заставили развернуться американскую технику, двигавшуюся по несогласованному маршруту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне не стали комментировать инцидент с военной колонной США в Сирии

В Пентагоне не стали комментировать инцидент с военной колонной США в Сирии

Фото: REUTERS

В американском Минобороны не стали комментировать инцидент в Сирии, где военная полиция Вооруженных сил России остановила и заставила развернуться колонну военной техники США, которая нарушила протоколы деконфликтации и двигалась по несогласованному маршруту.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», - заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать произошедшее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 13 мая, стало известно, что российская военная полиция развернула в обратном направлении колонну американской военной техники – шесть бронеавтомобилей типа MRAP – в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР. В заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркивается, что подразделения ВС США, в отличие от военнослужащих России, находятся на сирийской территории незаконно.

Война в Сирии