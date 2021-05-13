Медведев: Запад потакает расправе над Медведчуком

Лидер «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинениями в адрес лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака Киев снова показал, что готов вести травлю своих оппонентов даже самыми абсурдными способами, а Запад своим молчанием потакает расправе над неугодными властям Украины политиками.

Об этом в четверг, 13 мая, заявил лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выразив поддержку ОПЗЖ и уверенность, что обвинения против Медведчука и Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Текст заявления председателя «ЕР» опубликован на сайте партии.

В частности, Дмитрий Медведев считает, что «смысл настойчивого и все более ожесточенного преследования Виктора Медведчука – это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между нашими странами, испугать его и вытолкнуть из родной страны».

«Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью», - подчеркнул лидер «Единой России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинская прокуратура обвинила Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Накануне суд в Киеве отказался помещать лидера ОПЗЖ под стражу, как требовала сторона обвинения. По решению суда Медведчук помещен под домашний арест.