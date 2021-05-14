Умерла Ванда Леонова, вдова Евгения Леонова

Ванда Леонова отдала театру «Ленком» почти полвека своей жизни. Ванда Леонова отдала театру «Ленком» почти полвека своей жизни. Фото: lenkom.ru

В четверг, 13 мая, на 86-м году жизни умерла Ванда Леонова – вдова любимого россиянами актера Евгения Леонова, заслуженный работник культуры России и одна из старейших сотрудниц театра «Ленком», в котором она проработала почти полвека.

О смерти Ванды Леоновой, несколько десятилетий проработавшей в литературной части театра и принимавшей участие в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей, с глубочайшим сожалением сообщили в «Ленкоме».

«Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Выражаем соболезнования Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

СПРАВКА «КП»

Ванда Владимировна Леонова (в девичестве Стойлова) родилась 15 октября 1935 года в Свердловске, закончила городское музыкально-педагогическое училище. Со своим будущим мужем, тогда еще молодым артистом Евгением Леоновым познакомилась в 1957 году, когда он приезжал в Свердловск на гастроли. Чувства между ними вспыхнули сразу, и вскоре Леонов пригласил избранницу в Москву, познакомил с родителями. Влюбленные поженились, после чего Ванда отучилась на театроведческом отделении ГИТИСа и поступила на работу в тот же театр, где служил ее муж. Евгений Леонов скончался 29 января 1994 года.

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