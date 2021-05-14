Армия Ливана выясняет, откуда были выпущены ракеты по Израилю

Израиль заявил о пуске ракет по своей территории со стороны Ливана Фото: REUTERS

В четверг, 13 мая, армия обороны Израиля сообщила, что как минимум три ракеты в сторону еврейского государства были выпущены с территории Южного Ливана. Снаряды упали в Средиземное море недалеко от северного побережья страны. Позже ракеты были запущены по южной части Израиля, они упали еврейских поселений Нахария и Шаломи, данных о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Эту информацию проверяет ливанская армия. Военнослужащие ищут установки залпового огня, с которых были запущены снаряды по израильской территории.

«Выстрелы были произведены из сельских районов Эль-Клейла и Маалия в окрестностях лагеря палестинских беженцев Рашидия под Тиром», - сообщил представитель военного командования Ливана.

Он добавил, что армейским патрулям пока не удалось задержать нарушителей режима прекращения огня, который действует на ливано-израильской границе с 2006 года, передает ТАСС.

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