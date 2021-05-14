Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 14 мая, воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. Первые удары были нанесены по расположенным на территории анклава складам с оружием, которое принадлежит радикальному движению ХАМАС.

«Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Сообщается, что ранее в среду «истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и «Исламскому джихаду», один складов находился в резиденции сотрудника военно-морского подразделения движения.

Армейская пресс-служба также сообщила, что за последние часы подразделения ВС Израиля нанесли удары по двум отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами, а за сутки атаковали в общей сложности семь противотанковых отрядов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В понедельник палестинские радикалы выпустили более тысячи ракет по израильской территории, часть из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». В результате ракетных обстрелов погибли семь израильтян – шестеро мирных жителей и один военнослужащий, более 200 пострадали.

В ответ еврейское государство нанесло серию авиаударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, за последние трое суток погибли более 100 палестинцев, пострадали свыше 600.

Ранее сообщалось, что армия Израиля готовит план наземной операции в секторе Газа.

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