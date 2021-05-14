Нетаньяху: Операция Израиля в секторе Газа будет продолжаться, сколько потребуется

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS

После того, как израильская армия объявила о начале атаки в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал, что операция на территории анклава будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

«Я сказал, что ХАМАС заплатит нам очень высокую цену. Мы ее взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», - приводит слова главы израильского правительства его канцелярия.

Между тем, американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что в воскресенье, 16 мая, Совет Безопасности Организации соберется на экстренное заседание, на котором члены СБ обсудят обострение палестино-израильского конфликта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на пятницу, 14 мая, воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. Первые удары были нанесены по расположенным на территории анклава складам с оружием, которое принадлежит радикальному движению ХАМАС.

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