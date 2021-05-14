Израильтянам, живущим в поселениях у сектора Газа, велено не покидать бомбоубежища

Обстрелы с обеих сторон продолжаются Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 14 мая, власти Израиля выпустили специальное распоряжение, которым предписали жителям приграничных с сектором Газа населенных пунктов оставаться в бомбоубежищах или других защищенных укрытиях.

«В соответствии с обновленными инструкциями командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырех километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в укрепленных помещениях до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Армии обороны Израиля.

Между тем, палестинская радиостанция Dunya Al Watan сообщила, что боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске еще сотни ракет в направлении израильского города Ашкелон ровно через час после запуска предыдущих 50.

Напомним, как писал сайт kp.ru, полсотни ракет из Газы по объектам израильских Вооруженных сил были запущены вскоре после начала наземной операции армии обороны Израиля в анклаве.