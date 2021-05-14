В «Векторе» рассказали о новой вакцине против оспы

«Вектор» создаёт новую вакцину против оспы Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» работают над созданием новой вакцины против оспы. Зачем нужна прививка от болезни, победу над которой человечество одержало три десятилетия назад, в интервью «КП» рассказала заместитель руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Она отметила, что «та натуральная оспа, которая вызывала эпидемии и уносила миллионы человеческих жизней в прошлом, побеждена», и уже с 1980 года детям перестали делать противооспенные прививки. Именно поэтому «ныне живущие поколения людей не имеют коллективного иммунитета к натуральной оспе, а также к близкородственным поксвирусам (от англ. рох — оспа + вирусы).

«Во-первых, мы не можем исключать, что вирус натуральной оспы сохраняется в каких-то странах, где, скажем так, не все благополучно. Возможно, случайно забытые вирионы оспы лежат где-нибудь в лабораторных холодильниках», - пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, «эпидемический вирус может возникнуть в результате мутации близкородственных вирусов». Биолог привела в пример Африку, где и сейчас регулярно происходят вспышки оспы обезьян.

«Их возбудитель очень похож на вирус натуральной оспы. Масштабных эпидемий среди людей не возникает потому, что нынешняя обезьянья оспа обладает низкой трансмиссивностью. То есть, от животного к человеку заболевание передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более эффективно, и мы можем получить аналог натуральной оспы, способной вызывать крупные эпидемии», - сказала Татьяна Непомнящих.

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14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этом году он юбилейный: 225 лет назад, в 1796 году, впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса. Прошло еще 184 года, и 8 мая 1980-го Всемирная организация здравоохранения официально заявила: «Мир и все его народы одержали победу над оспой (подробности).